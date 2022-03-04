Rusya, Çernihiv'de yerleşim yerini vurdu - Haberler

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Rusya, Çernihiv'de yerleşim yerini vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya, Çernihiv'de yerleşim yerini vurdu

Rusya ordusu, Ukrayna'nın Çernihiv kentinde yerleşim yerini havadan hedef aldı.

Rusya ordusu, Ukrayna'nın Çernihiv kentinde yerleşim yerini havadan hedef aldı. Saldırı anı yoldan geçen bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Rusya, Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv kentinde yerleşim yerine hava saldırısı gerçekleştirdi. Araç kamerasına yansıyan saldırıda şiddetli patlama sesi duyulurken, etrafı yoğun bir dumanın kapladığı görüldü. Saldırının hedefi olan yerleşim yerinde Acil Durumlar Servisi'nin çalışmalara başladığı öğrenildi. Ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı. - ÇERNİHİV

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Saldırı, Tragger, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Haberler

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