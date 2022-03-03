Rusya, Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın Çernihiv bölgesinde petrol rafinerisini vurduğunu duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.10 sıralarında Rusya'nın petrol rafinerisini vurduğunu, çıkan yangına müdahale edildiğini bildirdi. Can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.