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Rusya Büyükelçiliği önünde protesto

Demirören Haber Ajansı, Vuslat Ay - Güncel
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Rusya Büyükelçiliği önünde protesto

Rusya Büyükelçiliği önünde protestoANKARA'da Rusya Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekata tepki gösterdi.

Rusya Büyükelçiliği önünde protesto

ANKARA'da Rusya Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekata tepki gösterdi.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği öncülüğünde, büyükelçilik önünde toplanan 20 kişilik grup, sloganlar atarak Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto etti. Yapılan basın açıklamasında, "Rusya Federasyonu'na ait silahlı güçlerin Ukrayna devleti topraklarını işgalinin 3'üncü günündeyiz. Dünya uluslararası sisteminin çökmekte olduğu anları yaşıyoruz. Her ne sebeple olursa olsun savaş insanlık açısından en kötü tercihtir. Rusya Federasyonu'na savaşı durdurma çağrısında bulunuyor. Sivil can kayıpları ve sivil alanlara yapılan saldırıları kınıyor, insancıl hukuka uymaya davet ediyoruz" denildi.Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Rusya Büyükelçiliği önünde protesto

Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Güncel

İnsan Hakları, Protesto, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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