Rusya Büyükelçilği Önünde Ukrayna'ya Destek - Haberler
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Rusya Büyükelçilği Önünde Ukrayna'ya Destek

DailyMotion.com - Güncel
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Rus askeri güçlerinin Ukrayna'ya girmesinden saatler sonra, Washington'da bir grup, soğuğa rağmen Rusya Büyükelçiliği'nin önüne giderek protesto gösterisi düzenledi.

Rus askeri güçlerinin Ukrayna'ya girmesinden saatler sonra, Washington'da bir grup, soğuğa rağmen Rusya Büyükelçiliği'nin önüne giderek protesto gösterisi düzenledi. VOA Türkçe'den Özlem Tınaz göstericilerle konuştu

DailyMotion.com - Güncel

Washington, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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