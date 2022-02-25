Rusya Büyükelçilği Önünde Ukrayna'ya Destek
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Rus askeri güçlerinin Ukrayna'ya girmesinden saatler sonra, Washington'da bir grup, soğuğa rağmen Rusya Büyükelçiliği'nin önüne giderek protesto gösterisi düzenledi.
Rus askeri güçlerinin Ukrayna'ya girmesinden saatler sonra, Washington'da bir grup, soğuğa rağmen Rusya Büyükelçiliği'nin önüne giderek protesto gösterisi düzenledi. VOA Türkçe'den Özlem Tınaz göstericilerle konuştu
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