Rusya, Bulgaristan'ın iki diplomatını "istenmeyen kişi" ilan etti
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Rusya, Bulgaristan'ın iki diplomatını "istenmeyen kişi" ilan etti

Rusya, Bulgaristan'ın iki diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etti
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan iki diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan iki diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin'in Bakanlığa çağrılarak nota verildiği bildirildi.

Büyükelçilikteki iki diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği aktarılan açıklamada, diplomatlara Rusya'yı terk etmeleri için 72 saat verildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu önlem, bu yıl martta Bulgar tarafının, Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğindeki iki çalışanını gerekçesiz şekilde 'istenmeyen kişi' ilan etmesine karşı cevap niteliğindedir." ifadelerine yer verildi.

Bulgaristan'ın Rusya Büyükelçiliğindeki iki diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesi

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart'ta Savunma Bakanlığı, Askeri İstihbarat Komutanlığı ve Parlamentonun gizli belge arşivinde görev yapan 6 kişilik bir şebekenin Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğine para karşılığı gizli bilgiler aktardığını açıklamıştı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı da 22 Mart'ta ülkede Rusya Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmiş, bu diplomatların Bulgaristan'ı terk etmesi için 72 saat süre verildiğini bildirmişti.

İki diplomatın da dahil edilmesiyle Bulgaristan'ın son 2,5 yılda "ülkede casusluk yaptığı" iddiasıyla sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı 7'ye ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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