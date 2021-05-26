Rusya, Bulgar diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
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Rusya, Bulgar diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Rusya, Bulgar diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan'ın geçen ay bir Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiği hatırlatıldı.

Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin'in Bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyükelçiye, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğindeki çalışanın istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bunun Bulgaristan tarafının "nedensiz" kararına karşı atılan bir adım olduğu belirtildi.

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev, 28 Nisan'da ülkede son 10 yılda farklı askeri mühimmat depolarında meydana gelen dört ayrı patlamanın Rusya Askeri İstihbarat (GRU) subaylarınca organize edildiğini açıklamıştı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı da 29 Nisan'da Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde görev yapan bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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