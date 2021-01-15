Rusya, buğday ihracatında vergiyi iki katına çıkarmaya hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rusya, buğday ihracatında vergiyi iki katına çıkarmaya hazırlanıyor

15.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:53
Rusya, buğday ihracatında vergiyi iki katına çıkarmaya hazırlanıyor

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, halihazırda ton başına 25 avro düzeyindeki buğdayda ihracat vergisini, 1 Mart itibarıyla 50 avroya yükseltebileceklerini açıkladı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, halihazırda ton başına 25 avro düzeyindeki buğdayda ihracat vergisini, 1 Mart itibarıyla 50 avroya yükseltebileceklerini açıkladı.

Reşetnikov, başkent Moskova'da bakanlık yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülkede artan gıda fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fiyatların kontrolü için Rusya'nın bazı temel ürünlerde ihracat vergisini artıracağını belirten Reşetnikov, "Yetkililerin önerilerini destekliyoruz. Buğday ihracat vergisini 1 Mart'tan itibaren 30 Haziran'a kadar ton başına 50 avroya, mısır ihracat vergisini ton başına 25 avroya, arpa ihracat vergisini ton başına 10 avroya yükseltebiliriz." dedi.

Kararın iç pazar çıkarlarının korunmasına yönelik olduğunu vurgulayan Reşetnikov, "Önceliğimiz Rusya'daki ihtiyaçların sağlanması ve yeni fiyat artış risklerinin önlenmesidir." dedi.

İhracat vergilerinin artırılmasına yönelik kararın yürürlüğe girmesi için Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından onaylanması gerekiyor.

Dünyanın en büyük buğday üreticisi Rusya'nın buğday ihracatı geçen yıl 2019'a göre yüzde 29 artarak 10 milyar dolara yükselmişti.

Rusya'nın ana buğday ihracat pazarları arasında Türkiye, Mısır ve Bangladeş bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlker Başbuğ Mustafa Şentop Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cemal Hünal Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya, buğday ihracatında vergiyi iki katına çıkarmaya hazırlanıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 15:18:40. #1.15#
title