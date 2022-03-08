Rusya borsası kapalı mı? Rus borsası ne zaman açılacak? Rus borsası kaç gündür kapalı? Rusya borsası ne zaman açılacak? Rus borsası açıldı mı? ABD Rusya'ya ambargo mu uyguladı? Rus borsası neden kapalı?

ABD VE İNGİLTERE, RUSYA'YA AMBARGO MU UYGULADI?

ABD ve Birleşik Krallık, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle Rus petrolüne ambargo uyguladı. Bu kararın ardından Rusya'nın bu ambargodan nasıl etkileneceği merak konusu oldu. Buna göre; Rus ham petrol ve petrol ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 3'ünü etkileyecek.

ABD ve Birleşik Krallık'ın, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus petrolüne ambargo kararı, Rusya'nın bu ülkelerin petrol ithalatındaki payını gündeme getirdi.

RUSYA BORSASI NE ZAMAN AÇILACAK? RUS BORSASI AÇILDI MI?

Moskova borsası 5-8 Mart'ta tüm piyasalarda işlemlerin durdurulacağını açıkladı.

Moskova Borsası 4 Mart'ta da işlemlere açılmayacak.

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere "mevcut durum" nedeniyle bugün de devam edilmeyeceği belirtildi.

Öte yandan, Rusya Merkez Bankasından alınan açıklamada ise, şahısların borsa üzerinden döviz alırken, toplam alım miktarı üzerinden ödemeleri gereken komisyonun yüzde 30'dan yüzde 12'ye düşürüldüğü belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı. Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.

Moskova Borsası şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.

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