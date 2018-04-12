Rusya, BMGK'yı Yarın Suriye İçin Toplantıya Çağırdı

Rusya, Suriye'de yaşanan krize bir çözüm bulması için BMGK'yı yarın acil olarak toplantı düzenlemeye çağırdı.

"TEHLİKELİ GERGİNLİKTEN SON DERECE ENDİŞELİYİZ"

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesine ilişkin, "Artan tehlikeli gerginlikten son derece endişeliyiz. Umarız geri dönüşü olmayan bir noktaya varılmaz ve ABD ve müttefikleri egemen bir devlete askeri müdahaleden kaçınır. Acil önceliğimiz bu durumda savaş tehdidini engellemek." dedi.

SURİYE KRİZİ ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR

BMGK'de baskın bazı ülkelerin saldırgan politikalarının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini ve bu ülkelerin içinde bulunduğu hazırlıkların da BM Sözleşmesini ihlal ettiğini belirten Nebenzia, şunları kaydetti:

"UMARIZ ABD VE MÜTTEFİKLERİ SURİYE'YE MÜDAHALEDEN KAÇINIR"

''Artan tehlikeli gerginlikten son derece endişeliyiz. Umarız geri dönüşü olmayan bir noktaya varılmaz ve ABD ve müttefikleri egemen bir devlete (Suriye) askeri müdahaleden kaçınır. Durumun çok tehlikeli olduğunu net bir şekilde açıkladık."