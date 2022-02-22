Rusya BM Özel Temsilcisi: Donbass'taki çatışmalardan kaçan 70 bin kişi Rusya'ya sığındı

Rusya'nın başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzia, Ukrayna Krizi'nin ele alındığı dünkü toplantıda açıklamalarda bulundu. Temsilci Nebenzia, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasına ilişkin Yürütme Kararlarının imzalanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu günlerde tahliye edilen kadın, yaşlı ve çocuk sayısı yaklaşık 70.000'e ulaştı. Rusya onları alıyor ve konaklamaları için koşullar yaratıyor" dedi.

Daimi Temsilci Vasiliy Nebenzia konsey toplantısında açıklamalarına şöyle devam etti;