Rusya: BM'nin yardımları el Nusra'nın eline geçiyor
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, BM'nin Suriye'ye gönderdiği sınır ötesi yardımların bir kısmının terör örgütü el Nusra ve diğer silahlı gruplar tarafından ele geçirilip haraca bağlandığını ve söz konusu örgütlerin bu yolla ayda yaklaşık 2 milyon dolar gelir sağladığını iddia etti.
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, BM'nin Suriye'ye gönderdiği sınır ötesi yardımların bir kısmının terör örgütü el Nusra ve diğer silahlı gruplar tarafından ele geçirilip haraca bağlandığını ve söz konusu örgütlerin bu yolla ayda yaklaşık 2 milyon dolar gelir sağladığını iddia etti.
Kaynak: Dunya.com