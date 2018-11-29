Rusya: BM'nin yardımları el Nusra'nın eline geçiyor

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, BM'nin Suriye'ye gönderdiği sınır ötesi yardımların bir kısmının terör örgütü el Nusra ve diğer silahlı gruplar tarafından ele geçirilip haraca bağlandığını ve söz konusu örgütlerin bu yolla ayda yaklaşık 2 milyon dolar gelir sağladığını iddia etti.

Rusya: BM'nin yardımları el Nusra'nın eline geçiyor

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, BM'nin Suriye'ye gönderdiği sınır ötesi yardımların bir kısmının terör örgütü el Nusra ve diğer silahlı gruplar tarafından ele geçirilip haraca bağlandığını ve söz konusu örgütlerin bu yolla ayda yaklaşık 2 milyon dolar gelir sağladığını iddia etti.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et