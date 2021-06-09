Rusya, BM'de AIDS ile mücadele deklarasyonuna destek vermedi
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Rusya, BM'de AIDS ile mücadele deklarasyonuna destek vermedi

Rusya, BM'de AIDS ile mücadele deklarasyonuna destek vermedi
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Rusya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen ve kamu sağlığı tehdidi olan HIV/AIDS'i 2030 yılına kadar ortadan kaldırmayı hedefleyen deklarasyona destek vermeyerek uluslararası toplumun yanında yer almadı.

BİRLEŞMİŞ Rusya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen ve kamu sağlığı tehdidi olan HIV/AIDS'i 2030 yılına kadar ortadan kaldırmayı hedefleyen deklarasyona destek vermeyerek uluslararası toplumun yanında yer almadı.

BM Genel Kurulu, HIV/AIDS'i 2030 yılına kadar ortadan kaldırmayı hedefleyen bir deklarasyon kabul etti.

Söz konusu deklarasyon, BM Genel Kurulu'nun AIDS ile mücadelede kabul ettiği beşinci bildiri oldu. BM Genel Kurulunda alınan kararlar, uluslararası toplumun genel düşüncesini yansıtıyor.

Deklarasyona 165 ülke destek verirken, "ülkelerin ulusal mevzuatlarına müdahale edildiği" gerekçesiyle metinde değişiklik talep eden Rusya deklarasyona destek vermedi.

Rusya, bildirinin "aile değerlerini desteklemediğini" ve ülkeleri "fuhuş ve uyuşturucu kullanımını suç olmaktan çıkarmaya ittiğini" savundu.

Suriye, Belarus ve Nikaragua da Rusya'nın yanında yer aldı ve deklarasyonu desteklemedi.

BM AIDS Programı Direktörü Winnie Byanyima, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada AIDS'in "modern zamanın en ölümcül salgınlarından" biri olduğuna dikkati çekti.

Şimdiye kadar 77,5 milyon kişinin AIDS'e yakalandığını ve 35 milyon kişinin ise AIDS yüzünden hayatını kaybettiğini belirten Byanyima, her alanda eşitsizliğin tıpkı Kovid-19 gibi AIDS salgınının da yayılmasında etkili olduğunu söyledi.

BM Barış Elçisi Güney Afrikalı ünlü oyuncu Charlize Theron da video konferans ile katıldığı toplantıda, en savunmasızların ihtiyaç duydukları hizmetlere erişimi olmadığına dikkati çekerek, "AIDS yüzünden yaşayıp yaşamayacağınızı hala kim olduğunuz, kimi sevdiğiniz ya da nerede yaşadığınız gerçeği belirliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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