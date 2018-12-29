Rusya BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: "Abd'nin Suriye'den Çekilmesi Doğru Bir Hamle"

Rusya Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, "ABD'nin Suriye'den çekilmesi doğru bir hamle" dedi.

Rusya Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD'nin askeri güçlerini Suriye'den çekmesi yönünde verdiği kararı değerlendirdi. Nebenzya, "ABD'nin Suriye'den çekilmesi doğru bir hamle. Suriye hükümetinin onayını almaksızın bölgede konumlanan yabancı bir gücün geri çekilmesi doğru bir adım" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA