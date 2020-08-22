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Rusya Bisiklet Milli Takımı, Erciyes'te güç depoluyor

Kış sporlarının yanı sıra bisiklet sporunda da Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Dağı, Rusya Yol Bisikleti Milli Takımı'na ev sahipliği yapıyor.

Rusya Bisiklet Milli Takımı, Erciyes'te güç depoluyor
22.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:33

Kış sporlarının yanı sıra bisiklet sporunda da Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Dağı, Rusya Yol Bisikleti Milli Takımı'na ev sahipliği yapıyor.

Rusya Yol Bisikleti Milli Takımı, Türkiye'de bisiklet sporunun en iddialı merkezlerinden olan ve eylül ayında 36 ayrı uluslararası bisiklet organizasyonunun gerçekleştirileceği Erciyes'i kamp için tercih etti.

Rusya Bisiklet Milli Takımı Antrenörü Denis Smyslov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek irtifa kampı için Rusya Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkililerle görüşmeler yaptıklarını ve kendilerine Erciyes'in tavsiye edildiğini söyledi.

Yetkililerin kendilerine Erciyes'in yüksek irtifa kamp konusunda sahip olduğu donanımları anlattıklarını aktaran Smyslov, "Erciyes'te 2 bin rakımın üzerinde çok geniş yolların olduğunu bize söylediler. Dağ otellerinin bulunması da burayı tercih etme nedenlerimizden birisi." dedi.

Smyslov, 28 kişilik ekiple geldiklerini belirterek, "Yaklaşık bir ay burada kamp yapacağız. Biz buraya kendimizi güçlendirmek için geldik. Kampın ardından yapılacak yarışlara en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Yoğun bir programımız var." diye konuştu.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini başarıyla yürüttüğünü vurgulayan Smyslov, "Kamp yapacağımız yeri seçerken çok titiz davrandık. Bu yüzden en az temasın olabileceği yerlere gitmek istiyorduk. Türkiye'nin pandemi sürecinden en az etkilenen ülkelerden birisi olduğunu öğrendik ve bu yüzden Erciyes'i tercih ettik." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Canfeda: "Çok kaliteli asfalt yollara sahip"

Bisiklet Eğitimi ve Kampı Uzmanı Mustafa Kemal Canfeda ise 2017 yılında 40'a yakın ülkeden yaklaşık 80 federasyon başkanını ve çok sayıda milli takım antrenörünü Erciyes'e getirerek, yüksek irtifa konusunda bir başlangıç yaptıklarını hatırlattı.

Sporcuların Erciyes'i tercih etmesinin nedenlerinin anlatan Canfeda, şöyle konuştu:

"Erciyes 2 bin rakım üzerinde 13 kilometrelik bir düzlüğe sahip. Bu sporcuları cezbeden bir özellik. Çok kaliteli asfalt yollara sahip. Yaz aylarında otellerde yer sıkıntısı yok. Kayseri'ye dünyanın bazı yerlerinden direkt uçuşlarla, İstanbul aktarmasıyla da her yerden gelebiliyorsunuz. Bu özellik takımları buraya çekiyor. Türk Hava Yolları 3 yıldır dünyanın neresinden olursa olsun, Erciyes'e gelen sporculardan bisiklet için ekstra ücret almıyor."

Canfeda, eylül ayında Erciyes'te yoğun bir bisiklet organizasyonu olacağını, pek çok ülke sporcusunun Kayseri'de ağırlanacağını dile getirdi.

Organizasyonlarla ilgili bilgi veren Canfeda, "Rus Milli Takımı'nın yanı sıra kulüp bazında yaklaşık 80 Rus sporcu gelecek. Bunun dışında İran, Çin, Azerbaycan, ABD, Belçika, Özbekistan, Beyaz Rusya, Ukrayna'dan takımlar aralıklarla gelecekler. Bu kadar takımı ve sporcuyu buraya getirebilmek bile büyük bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.

Canfeda, Sağlık Bakanlığının salgın sürecinde verdiği iyi sınavı dünyaya doğru şekilde anlatmış olmasının çok sayıda sporcuyu Erciyes'e getirmekte kendilerine çok katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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