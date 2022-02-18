"Rusya Birkaç Gün İçinde Saldırabilir"

Amerika Başkanı Joe Biden Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme riskinin "çok yüksek" olduğunu söyledi ve işgalin "birkaç gün içinde" olabileceğine işaret etti. Amerika'nın Rusya'nın Ukrayna sınırındaki güçlerini geri çektiği iddiasına ilişkin hiçbir işaret görmediğini kaydetti.

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