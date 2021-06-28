Rusya, birçok ülkeye uçuşları yeniden başlattı

Rusya, geçtiğimiz yıl korona virüs salgını nedeniyle uçuşları kısıtladığı ABD ve İtalya dahil olmak üzere birçok ülkeyle uçuşların karşılıklı olarak yeniden başlatıldığını duyurdu.

Rusya, geçtiğimiz yıl korona virüs salgını nedeniyle uçuşları kısıtladığı ABD ve İtalya dahil olmak üzere birçok ülkeyle uçuşların karşılıklı olarak yeniden başlatıldığını duyurdu.

Rusya geçtiğimiz yıl korona virüs nedeniyle birçok ülkeye uçuşları kısıtlamıştı. Rusya operasyon merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugünden itibaren bazı ülkelere uçuşların tekrar başlatıldığı duyuruldu. Bu karara göre ABD, İtalya, Belçika, Bulgaristan, Ürdün, İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Kuzey Makedonya ile uçuşlar karşılıklı olarak yeniden başlatıldı.

Operasyon merkezi Moskova'dan, Washington ve New York'a haftada 2 sefer, Moskova'dan Brüksel'e haftada 4 sefer, Moskova'dan Dublin'e, Roma'ya ve Milano'ya haftada 2 sefer, Venedik ve Napoli'ye 4 sefer, Larnaka'ya 4 sefer, Üsküp ve Amman'a da haftada 2 sefer yapılacağı belirtildi. Uçuşların hem Rusya'ya ait havacılık şirketleri hem de bu ülkelerin hava şirketleri tarafından yapılabileceği bilgisine yer verilirken Rusya'dan, Viyana, Bakü, Erivan, Katar, Belgrad, Helsinki, Zürih, Split, Dubrovnik, Pula ve Cenevre'ye de uçuşların arttırılacağı aktarıldı. Yapılan açıklamada, ayrıca Yunanistan ile yapılan görüşmelerde de Atina, Selanik ve Rodos gibi şehirlere de uçuşların arttırılması konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı