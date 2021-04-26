Rusya, bir Ukraynalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
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Rusya, bir Ukraynalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Rusya, bir Ukraynalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği Ukrayna'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği Ukrayna'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 19 Nisan'da bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmek suretiyle Ukrayna tarafının "dostça olmayan" eylemleriyle bağlantılı olarak, mütekabiliyet gereği Ukraynalı bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği bildirildi.

Ukraynalı diplomatın 30 Nisan'a kadar Rusya'yı terk etmesi istendiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna tarafının Rus diplomatlara karşı "düşmanca eylemlerde bulunmaya devam etmesi halinde" Rusya'da bulunan Ukraynalı diplomatlara yönelik ilave önlemler alınacağı ifade edildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki "diplomatik" gerilim

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 17 Nisan'da Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına almıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Sosonyuk'a 19 Nisan'dan itibaren 72 saat içinde Rusya'yı terk etmesini önermişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da Sosonyuk'un gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesini kınayarak, Rusya'nın Kiev Büyükelçiliğinin bir kıdemli diplomatının 19 Nisan'dan başlayarak 72 saat içinde Ukrayna'yı terk etmesini istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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