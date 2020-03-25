Rusya, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz'de düştüğünü açıkladı Karadeniz’de Rus Su-27 savaş uçağı düştüRusya Savunma Bakanlığı, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz’de düştüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz'de düştüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saat ile 20.10'da Karadeniz üzerinde Kırım'ın 50 kilometre açığında Su-27 savaş uçağının planlı uçuş sırasında radardan kaybolduğu ve bir dakika sonra bölgeden acil durum sinyalinin alındığı ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle