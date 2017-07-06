Rusya, Bilişim Teknolojilerine 200 Milyar Ruble Harcayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın 2017 yılında bilişim teknolojileri için yaklaşık 200 milyar ruble harcamayı planladığını belirtti.



Rus haber ajansı RİA Novosti'de yer alan haberde Stratejik Geliştirme ve Öncellikli Projeler Konseyi oturumunda konuşan Rus lider, "Rusya, bu yıl federal ve bölgesel yönetim bilişim teknolojilerine neredeyse 200 milyar ruble harcayacak" dedi.



Putin, oturum katılımcılarına seslenerek "Bu paranın etkili kullanımı konusunda somut önerilerinizi bekliyorum" çağrısında bulundu. - Moskova