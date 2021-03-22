Rusya: "Biden, Putin'in görüşme teklifini reddetti"
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Rusya: "Biden, Putin'in görüşme teklifini reddetti"

22.03.2021 14:46 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:58
Rusya:

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle görüşme davetini reddettiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle görüşme davetini reddettiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki gerginlik tırmanıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın Putin'in video konferans yöntemiyle görüşme davetini reddettiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında, "ABD tarafının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Joe Biden ile 19 veya 22 Mart'ta iki ülke arasında oluşan bir dizi sorununun yanı sıra stratejik istikrar konularını değerlendirmek için açık bir video konferans formatında görüşme teklifini desteklemediğini üzülerek bildirmekteyiz. Rus-Amerikan ilişkilerinde, Washington'ın hatasıyla oluşan çıkmazdan kurtuluş yolu bulmak için bir fırsat daha kaçırıldı. Bunun sorumluluğu tamamen ABD'ye aittir" ifadeleri yer aldı.

Bakanlığın açıklamasından sonra Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da görüşme ihtimalinin sorulması üzerine, "Evet doğru, bugün için böyle bir plan yok. Anladığım kadarıyla ABD tarafı hazır değil" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz hafta canlı yayın programında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "katil" ifadesini kullanmıştı. Putin, Biden'a "Ona sağlıklar dilerim" sözleriyle karşılık vermişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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