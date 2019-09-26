Rusya-Belarus ittifakında askeri üs çatlağı derinleşiyor: Kremlin "hoş olmayan bir olay" dedi

Rusya-Belarus ittifakında askeri üs çatlağı derinleşiyor: Kremlin "hoş olmayan bir olay" dedi

Uzun vadede egemenliğinin riske girmesini istemeyen Belarus ülkede bir Rus askeri üssü kurulmasına karşı çıkıyor. Rusya ise açıkça bundan rahatsızlığını ortaya koydu.

26.09.2019 18:30
Rusya-Belarus ittifakında askeri üs çatlağı derinleşiyor: Kremlin

Rusya ile Belarus sıkı ittifak ilişkilerine sahip. Belarus'un enerji ve ekonomik anlamda Rusya'ya bağımlılığı yüksek. Ancak iki ülke arasındaki askeri üs ihtilafı giderek derinleşiyor. Uzun vadede egemenliğinin riske girmesini istemeyen Belarus ülkede bir Rus askeri üssü kurulmasına karşı çıkıyor.


Moskova, Avrupa'ya geçiş noktasındaki bu önemli ülkedeki nüfuzunu arttırmaya çalışıyor. Bunlardan birisi de Belarus'ta askeri üs kurmak. Ancak özellikle Rusya'nın Kırım'ı ilhakından bu yana Belarus bu fikre oldukça mesafeli. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde Rusya'nın üs kurmasına karşı. Rusya ise bu adımdan rahatsız olduğunu açıkça ortaya koydu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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