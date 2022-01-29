Rusya, Belarus'a tatbikat için yeni füze sistemleri gönderdi - Haberler
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Rusya, Belarus'a tatbikat için yeni füze sistemleri gönderdi

İhlas Haber Ajansı, Erhan Altıparmak - Güncel
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- Rusya, Belarus'a tatbikat için yeni füze sistemleri gönderdi Rusya, "Birlik Kararlılığı-2022" tatbikatı için Belarus'a Pantsir-S füze sistemleri gönderdi.

- Rusya, Belarus'a tatbikat için yeni füze sistemleri gönderdi

MOSKOVA - Rusya, "Birlik Kararlılığı-2022" tatbikatı için Belarus'a Pantsir-S füze sistemleri gönderdi.

Rusya ile Belarus arasında imzalanan "Birlik Devletleri" anlaşmasından sonra ortak askeri tatbikatlar devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı son açıklamada, "Birlik Kararlılığı - 2022" tatbikatı için demiryolu hattı üzerinden Belarus'a 2 adet Pantsir-S füze sistemlerinin gönderildiğini duyurdu. Techizatların, Rusya-Belarus ortak hava savunma tatbikatında kullanılacağı aktartıldı. Rus askerlerinin belirlenen noktalara yerleştirildiği de açıklamada belirtilirken, 9 Şubat'a kadar tatbikatın ilk ayağı olan füze sistemleri ve zırhlı araçların konuşlandırılacağı ve 10 Şubat'ta da tatbikatın resmen başlayacağı ifade edildi.

Her 2 ülke ordusu tarafından Belarus topraklarında 10-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek tatbikat için Rusya daha önce 2 tabur S-400 Hava Savunma Sistemi, 12 adet Su-35 avcı uçağı ve çok sayıda zırhlı askeri araç göndermişti.

Rusya, Belarus'a tatbikat için yeni füze sistemleri gönderdi

Rusya, Belarus'a tatbikat için yeni füze sistemleri gönderdi

Rusya, Belarus'a tatbikat için yeni füze sistemleri gönderdi

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Güncel

Tatbikat, Belarus, Rusya, Füze, Politika, Güncel, Haber

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