Rusya, Belarus'a S-400 tedarikini hızlı şekilde değerlendirecek
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Rusya, Belarus'a S-400 tedarikini hızlı şekilde değerlendirecek

Rusya, Belarus'a S-400 tedarikini hızlı şekilde değerlendirecek
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya Federal Askeri Teknik İş Birliği Servisi Direktör Yardımcısı Andrey Boytsov, Rusya'nın Belarus'a S-400 ve Pantsir-S1 hava savunma sistemleri tedarik etme konusunu en kısa sürede değerlendireceklerini bildirdi.

Rusya Federal Askeri Teknik İş Birliği Servisi Direktör Yardımcısı Andrey Boytsov, Rusya'nın Belarus'a S-400 ve Pantsir-S1 hava savunma sistemleri tedarik etme konusunu en kısa sürede değerlendireceklerini bildirdi.

Boytsov, Minsk'te düzenlenen MILEX-2021 silah fuarında yaptığı konuşmada, askeri ve teknik iş birliği konusunda Belaruslu yetkililer ile temas halinde olduklarını kaydetti.

Boytsov, "Belarus'tan S-400 ve Pantsir-S1 hava savunma sistemleri ile ilgili başvurunun alınması üzerine tedarik konusu en kısa sürede değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Belarus Savunma Bakanlığı, ocak ayında, ordunun S-400 ve Pantsir-S1 sistemleri ile donatılması konusunda sözleşme üzerinde çalışıldığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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