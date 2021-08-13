Rusya, BBC'nin Moskova muhabirinin vizesini uzatmadı
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Rusya, BBC'nin Moskova muhabirinin vizesini uzatmadı

Rusya, BBC'nin Moskova muhabirinin vizesini uzatmadı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Rusya'da görev yapan BBC muhabirinin, İngiltere'nin Rus muhabirlere yönelik adımları nedeniyle vizesinin uzatılmadığı ve ay sonuna kadar ülkeyi terk etmesi gerektiği bildirildi.

Rusya'da görev yapan BBC muhabirinin, İngiltere'nin Rus muhabirlere yönelik adımları nedeniyle vizesinin uzatılmadığı ve ay sonuna kadar ülkeyi terk etmesi gerektiği bildirildi.

Rus devlet kanalı Rossiya 24'te yer alan haberde, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın, BBC'nin Moskova Muhabiri Sarah Rainsford'un 31 Ağustos'ta sona erecek vizesini uzatmama kararı aldığı belirtildi.

Haberde, söz konusu adımın İngiltere'nin Rus muhabirlere yönelik tavrı nedeniyle alındığı ve Rainsford'un ay sonuna kadar ülkeyi terk etmesi gerektiği kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İngiltere'yi bu konuda daha önce uyardıklarını belirterek, "Geçenlerde dışişleri bakanlığını ziyaret eden BBC temsilcilerine her şeyin ayrıntılarıyla anlatıldığını söyleyebilirim. Onların söyleyecek bir şeyleri olmalı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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