Rusya bazı ülkelere hava sahasını kapattı - Haberler

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Rusya bazı ülkelere hava sahasını kapattı

AA, Ali Cura - Güncel
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Rusya bazı ülkelere hava sahasını kapattı

Rusya'nın, Litvanya, Letonya, Slovenya ve Estonya uçaklarına hava sahasını kapattığı bildirildi.

Rusya'nın, Litvanya, Letonya, Slovenya ve Estonya uçaklarına hava sahasını kapattığı bildirildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin uçaklarına getirilen yasaklama kararının, Rus uçaklarının bu devletlerdeki uçuşlarının yasaklanmasına cevap olarak verildiği belirtildi.

Kararın transit uçuşları da kapsadığı kaydedildi.

İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya, Slovenya, Letonya, Litvanya ve Estonya, hava sahalarını Rusya'ya kapatma kararı almıştı.

Rusya da cevaben İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya ve Romanya'ya hava sahasını kapatmıştı.

AA / Ali Cura - Güncel

Litvanya, Slovenya, Letonya, Rusya, Güncel, Haberler

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