Rusya, Batılı ülkelere karşı yaptırımların süresini uzattı
Rusya, AB tarafından geçen hafta uzatılan yaptırımlar nedeniyle uyguladığı karşı yaptırımların süresini uzattı.
Rusya, AB tarafından geçen hafta uzatılan yaptırımlar nedeniyle uyguladığı karşı yaptırımların süresini uzattı.
Kaynak: Dunya.com
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