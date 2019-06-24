Rusya, Batılı ülkelere karşı yaptırımların süresini uzattı

Rusya, AB tarafından geçen hafta uzatılan yaptırımlar nedeniyle uyguladığı karşı yaptırımların süresini uzattı.

Rusya, Batılı ülkelere karşı yaptırımların süresini uzattı

Rusya, AB tarafından geçen hafta uzatılan yaptırımlar nedeniyle uyguladığı karşı yaptırımların süresini uzattı.

Kaynak: Dunya.com

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