Rusya, Batılı ülkelerden içişlerine müdahale etmemesini istedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı ülkelerinin Rusya'nın içişlerine müdahale etmemesi gerektiğini söyledi.

Zaharova, Rus RBK TV kanalında yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması yönündeki çağrılarını değerlendirdi.

Batı ülkelerinin Navalnıy ile ilgili çağrıları birbirinden kopyaladıklarını belirten Zaharova, bu tür açıklamaların gerçekten uzak olduğunu savundu.

"Egemen devletin içişlerine karışmaya gerek yok." diyen Zaharova, Batılı ülkelerde birçok sorunun olduğunu savundu. Zaharova, "Herkese kendi sorunlarıyla uğraşmayı öneriyoruz." ifadesini kullandı.

Rus mahkemesi, muhalif Aleksey Navalnıy'ın 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirme kararı aldı. Navalnıy'ın avukatı Vadim Kobzev, karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Navalnıy'ın tutuklanması

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği iddia edilmişti.

Kremlin'e muhalif Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Rus mahkemesi, Navalnıy'ın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle 15 Şubat'a kadar, 30 gün tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Navalnıy'ın tutukluluğuna yapılan itiraz, mahkeme tarafından 28 Ocak'ta reddedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu