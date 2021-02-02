Rusya, Batılı diplomatların Navalnıy'ın duruşmasına katılmasını eleştirdi
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Rusya, Batılı diplomatların Navalnıy'ın duruşmasına katılmasını eleştirdi

02.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:55
Rusya, Batılı diplomatların Navalnıy'ın duruşmasına katılmasını eleştirdi

Rusya, Batı ülkelerinden diplomatik temsilcilerin, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın duruşmasını takip etmelerini eleştirdi.

Rusya, Batı ülkelerinden diplomatik temsilcilerin, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın duruşmasını takip etmelerini eleştirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus muhalif Navalnıy'ın adli kontrol şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Moskova Şehir Mahkemesinde yapılan duruşmaya başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerinden diplomatların katıldığına dikkati çeken Peskov, diplomatların, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi çerçevesinde hareket etmekte özgür olduğunu belirtti.

Peskov, "Diplomatların, hiçbir şekilde Rusya'nın içişlerine karışmamaları ve özellikle de bağımsız mahkemeye baskı kurma girişimleriyle ilişkilendirilecek herhangi bir eylemde bulunmamaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Bu, egemen devletin iç işlerine müdahale"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da diplomatların, Navalnıy aleyhine açılan davanın duruşmasını izlemesini "siyasi eylem" olarak nitelendirdi.

Navalnıy'ın Rus vatandaşı olduğuna dikkati çeken Zaharova, "Bu, egemen devletin iç işlerine müdahaledir." değerlendirmesinde bulundu.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın geçmişteki yolsuzluk davasında aldığı 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasının adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmesiyle ilgili dava açılmıştı. Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine Simonovskiy Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhine açılan davanın duruşması, Moskova Şehir Mahkemesinde görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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