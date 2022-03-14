Rusya: Batı'nın baskısı, Moskova'nın gidişatını değiştiremez - Haberler

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Rusya: Batı'nın baskısı, Moskova'nın gidişatını değiştiremez

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Rusya: Batı'nın baskısı, Moskova'nın gidişatını değiştiremez

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, Batı'dan gelen yaptırım kararlarının, Moskova'nın gidişatını değiştiremeyeceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, Batı'dan gelen yaptırım kararlarının, Moskova'nın gidişatını değiştiremeyeceğini söyledi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Vershinin, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Batı ülkelerinin, Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında, "Moskova, ABD ve Avrupa'dan yaptırımları kaldırmasını istemeyecek, Batı baskısı, Moskova'nın gidişatını değiştiremeyecek" ifadelerine yer veren Vershinin, "Bu yaptırımlar, bizim kararımız değildir." dedi.

ABD ile ortaklarının, ülkesine yaptırım uygulayarak, Rusya ekonomisini ve Rus halkını zor durumda bırakmaya çalıştıklarını kaydeden Vershinin, "Bize bir baskı aracı olarak uygulanan yaptırımlar, birincisi gayrimeşrudur, ikincisi de işe yaramaz." görüşünü paylaştı.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

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