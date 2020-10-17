Rusya Başsavcısı Igor Krasnov'dan Japonya'nın kuzeyindeki tartışmalı takımadalara ziyaret
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Rusya Başsavcısı Igor Krasnov'dan Japonya'nın kuzeyindeki tartışmalı takımadalara ziyaret

17.10.2020 06:35 | Son Güncelleme: 17.10.2020 06:38
Rusya Başsavcısı Igor Krasnov'dan Japonya'nın kuzeyindeki tartışmalı takımadalara ziyaret

Rusya Başsavcısı Igor Krasnov, Japonya'nın kuzeyinde yer alan ve Rusya'nın kontrolünde tutulan tartışmalı Kuril takımadalarını ziyaret etti.

Rusya Başsavcısı Igor Krasnov, Japonya'nın kuzeyinde yer alan ve Rusya'nın kontrolünde tutulan tartışmalı Kuril takımadalarını ziyaret etti.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Başsavcı Krasnov, Kuril takımadalarından Kunaşiri ve Şikotan adalarını ziyaretinde idari yetkililerle buluştu.

Krasnov, daha sonra Etorofu Adası'na geçerek ülkesinin İkinci Dünya Savaşında ölen Sovyet askerleri için açık alandaki anıta çiçek sundu.

NHK'ye göre, Acil Durumlar Bakanı Yevgeny Zinichev'in ağustosta Kunaşiri'ye yaptığı ziyaretten beri takımadaları ilk kez üst düzey Rus bürokrat ziyaret ediyor.

Dışişleri Bakanlığı, ziyaretin Japonya'nın adalar üzerindeki duruşuna aykırı olduğu gerekçesiyle Rusya'nın Tokyo Büyükelçiliğine protesto gönderdi.

İki ülke, İkinci Dünya Savaşı sonrası Rusya'da "Kuril Adaları" ve Japonya'da "Kuzey Bölgeleri" bilinen toprak parçaları uyuşmazlığı nedeniyle resmi barış anlaşması imzalayamadı.

Kuril takımadaları, Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran, yaklaşık bin 300 kilometre boyunca uzanan Iturup, Kunaşiri, Şikotan ve Habomai adalarından oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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