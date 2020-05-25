Rusya Başbakanı Mişustin, Ruslara yurt içi tatili tavsiye etti Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Rus vatandaşlarından yurt dışında tatil yapma konusunda acele etmemelerini istedi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Rus vatandaşlarından yurt dışında tatil yapma konusunda acele etmemelerini istedi.

Mişustin, Kovid-19 ile mücadele konusunda yetkililer ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede turizm sezonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Salgın ile mücadelede belli bir başarıya ulaştıklarını belirten Mişustin, virüsün ülkeye dışardan geldiğini göz önünde bulundurarak yurt dışına turistik seyahatlerden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Pek çok devletin ekonomisinde turizmin büyük gelir kaynağı olduğu için sezonu açtığına ve önlemleri gevşettiğine dikkati çeken Mişustin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ise riskin hala devam ettiğini belirttiğini, uluslararası seyahatlere yönelik önlemlerin gevşetilmesini tavsiye etmediğini hatırlattı.

Rus vatandaşlarından yurt dışına seyahat konusunda acele etmemesini isteyen Mişustin, "Birkaç günlük tatil için çok büyük bedeller ödenebilir. Rusya'ya virüs taşımanın en küçük olasılığını bile kabul edemeyiz." dedi.

Vatandaşların yaz tatilini ülke dışına çıkmadan da yapabileceğini dile getiren Mişustin, "En iyi ve en güvenli şekilde tatilinizi ülkenizde geçirebilirsiniz. 1 Haziran'dan itibaren ülkenin pek çok bölgesinde sağlık lisansı olan sanatoryumlar faaliyetlerine başlayacak. Diğer aşamada ise salgın ile ilgili olumlu gidişat halinde bölge yönetimleri sahilleri tam olarak açabilir." ifadesini kullandı.

Rusya'da toplam Kovid-19 vakası 353 bin 427'ye, ölü sayısı ise 3 bin 633'e ulaşmıştı.

Kaynak: AA