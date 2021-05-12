Rusya Başbakanı Mişustin, fiyat artışları nedeniyle üreticileri ve perakende şirketlerini suçladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya Başbakanı Mişustin, fiyat artışları nedeniyle üreticileri ve perakende şirketlerini suçladı

Rusya Başbakanı Mişustin, fiyat artışları nedeniyle üreticileri ve perakende şirketlerini suçladı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkedeki fiyat artışları nedeniyle bireysel üreticiler ve perakende şirketlerini suçlayarak, "Artışın bir nedeni de bireysel üreticilerin ve perakende şirketlerinin açgözlülüğüdür.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkedeki fiyat artışları nedeniyle bireysel üreticiler ve perakende şirketlerini suçlayarak, "Artışın bir nedeni de bireysel üreticilerin ve perakende şirketlerinin açgözlülüğüdür. Talepteki hızlı artışlardan fayda sağlayanların iştahını kesecek araçlara sahip olduğumuzu hatırlatmak istiyorum." dedi.

Mişustin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'da hükümetin 2020 yılı icraatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus hükümetinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaşlara destek olduğunu anlatan Mişustin, "Sadece bir rakam vereceğim; Vatandaşlara ek destek için 2,5 trilyon ruble tahsis edildi. Bu ülkenin tüm federal bütçesinin yüzde 10'undan fazla." diye konuştu.

Ülkede hızla artan fiyatlar ve hükümetin aldığı önlemlere dair de değerlendirmelerde bulunan Mişustin, "Artışın bir nedeni de bireysel üreticilerin ve perakende şirketlerinin açgözlülüğüdür. Talepteki hızlı artışlardan fayda sağlayanların iştahını kesecek araçlara sahip olduğumuzu hatırlatmak istiyorum." dedi.

Çeşitli ürünlerde fiyat kontrolü politikasının uygulandığını hatırlatan Mişustin, "Böylelikle iç piyasadaki fiyatların küresel fiyatlara bağımlılığını azalttık." ifadesini kullandı.

Rus hükümeti, Aralık 2020'de, temel gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışı nedeniyle üreticiler ve perakende şirketleriyle şeker ve ayçiçek yağının fiyatlarını sabitlemek için anlaşma yapmıştı.

Rusya, 1 Mart itibarıyla buğday, mısır ve arpa ihracat vergilerini de 2 kat artırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Donald Trump İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Özcan Deniz Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rusya Başbakanı Mişustin, fiyat artışları nedeniyle üreticileri ve perakende şirketlerini suçladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 12:36:58. #1.15#

title