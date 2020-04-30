Rusya Başbakanı Mişustin Covid-19'a yakalandı
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Rusya Başbakanı Mişustin Covid-19'a yakalandı

Rusya Başbakanı Mişustin Covid-19'a yakalandı
30.04.2020 20:35 | Son Güncelleme: 30.04.2020 20:35

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Mişustin, başkent Moskova'da video konferans yoluyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği toplantıda Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti. Yetkililerin tavsiyesi doğrultusunda kendisini karantinaya alacağını ifade eden Mişustin, "Meslektaşlarımı tehlikeye atmamak için bunun yapılması gerekiyor. Hükümet çalışmalarına devam edecek ve iletişim araçlarıyla meslektaşlarımla devamlı temas halinde olacağım." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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