Rusya Başbakan Yardımcısı ve Vali, koronavirüs aşısı oldu Rusya'nın koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiğini açıkladığı Sputnik-V aşısını, Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin ile Rusya'nın Kursk Valisi Roman Starovoyt kendilerine yaptırdı.

Rusya'nın koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiğini açıkladığı Sputnik-V aşısını, Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin ile Rusya'nın Kursk Valisi Roman Starovoyt kendilerine yaptırdı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin kısa bir süre önce Sputnik-V aşısını yaptırdığını belirtti.

Rusya'nın Kursk Valisi Roman Starovoyt da yaptığı açıklamada, kendisinin iki hafta önce Moskova'ya giderek, gönüllü olarak Sputnik-V aşısını yaptırdığını söyledi. Aşı tedavisinin iki aşamadan oluştuğunu belirten Vali, ikinci aşının da kendisine gelecek hafta yapılacağını dile getirdi.

Aşının yapılmasından sonra bazı yan etkilerle karşılaştığını belirten Vali Starovoyt, aşıdan sonraki ilk üç-dört gün boyunca boğazında gıdıklanma hissi ve kaslarında ağrılar hissettiğini söyledi. Vali, aşıdan sonraki ilk günlerde, soğuk algınlığı hissi yaşadığını ifade etti.

Öte yandan, Rus doktorlar, Sputnik-V aşısının hangi şartlar altında yapılmaması gerektiğini açıkladılar. Rusya devlet yayın organlarına açıklama yapan Rus doktorlar, yeni aşının yüksek ateşli kişilere ve aşıdan kısa bir süre önce alkol kullanmış kişilere yapılmayacağını açıkladı. Doktorlar, aşıdan 10-12 saat önce alkol alınmaması gerektiğini söylüyor.

Rusya'da, geçtiğimiz günlerde, koronavirüse karşı tescillenen ilk aşı olduğu söylenen aşı, Sputnik-V adıyla tescil edilmişti. Aşının 15 Ağustos'tan itibaren üretimine geçildi. Aşının ilk etapta doktorlara ve risk grubundaki kişilere yapılacağı belirtiliyor. Aşının seri üretimine ise, Eylül ayının ortalarında geçileceği ifade ediliyor.

Kaynak: DHA