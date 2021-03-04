Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: "Petrol piyasalarını belirsizlikler bekliyor olabilir"

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, küresel petrol piyasalarının henüz toparlanmadığını belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle petrol piyasalarını belirsizlikler bekliyor olabilir." dedi.

Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) toplantısında, petrol piyasalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Dünya nüfusunun aşılanma hızının, salgının yayılma hızını geçtiğine işaret eden Novak, "Bu petrol piyasasında iyimserlik yaratıyor." dedi. Ancak piyasanın hala toparlanamadığını vurgulayan Novak, "Piyasa tam olarak düzelmedi ancak eskiye nazaran çok daha elverişli bir durumdayız. Kovid-19 salgını nedeniyle petrol piyasalarını belirsizlikler bekliyor olabilir. Özellikle de ülkelerin yeniden kapanmak zorunda kalması ihtimali nedeniyle." diye konuştu.

Novak, OPEC+ nezdinde yürütülen petrol üretim kısıntısı anlaşmasının tüm taraflarına, petrol üretimini azaltma konusundaki taahhütlerini yerine getirme çağrısında da bulundu.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin, bugünkü JMMC toplantısında, nisandan itibaren uygulayacakları üretim kesintisi miktarını belirlemeleri bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay