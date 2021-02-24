Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: "LNG'nin küresel ticaretteki payı boru hattı arzını geçecek"
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: "LNG'nin küresel ticaretteki payı boru hattı arzını geçecek"

24.02.2021 12:23 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:26
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak:

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) pazarının 2050'ye kadar en az iki kat büyümesini beklediklerini belirterek, "LNG'nin küresel ticaretteki payı boru hattı arzının payını geçecek.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) pazarının 2050'ye kadar en az iki kat büyümesini beklediklerini belirterek, "LNG'nin küresel ticaretteki payı boru hattı arzının payını geçecek." dedi.

Novak, video konferans yöntemiyle katıldığı Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nda yaptığı konuşmada, doğal gazın geleceği parlak ve çevre dostu bir hidrokarbon yakıt türü olduğunu söyledi.

Küresel LNG pazarındaki potansiyelin büyüdüğüne işaret eden Novak, "LNG pazarının 2050'ye kadar en az iki kat büyümesini bekliyoruz. LNG'nin küresel ticaretteki payı boru hattı arzının payını geçecek." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın dünyanın en büyük dördüncü LNG üreticisi olduğuna işaret eden Novak, "Rusya, LNG üretimini 2035'e kadar yılda 29 milyon tondan 120 ila 140 milyon tona çıkarmayı ve küresel pazar payını yüzde 15 ila 20'ye yükseltmeyi planlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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