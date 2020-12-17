Rusya Barış Gücü Birlikleri'nin kuşatıldı iddiasına yalanlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rusya Barış Gücü Birlikleri'nin kuşatıldı iddiasına yalanlama

17.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:51
Rusya Barış Gücü Birlikleri'nin kuşatıldı iddiasına yalanlama

Rus Barış Gücü Birlikleri'nin, Dağlık Karabağ'da kuşatıldığı ile ilgili haberlere Rusya tarafından yalanlama geldi.

Rus Barış Gücü Birlikleri'nin, Dağlık Karabağ'da kuşatıldığı ile ilgili haberlere Rusya tarafından yalanlama geldi.

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan Ateşkes Anlaşması kapsamında Dağlık Karabağ'da görev yapan Rus Barış Gücü askerlerinin Azerbaycan ordusu tarafından kuşatıldığı ile ilgili iddialar ortalığı karıştırdı. Ermenistan medyası ve Rus basını tarafından ortaya atılan iddialar sosyal medyada da geniş yankı uyandırınca Rusya Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yalanlama geldi. İddialar üzerine yapılan açıklamada, "Rus barış gücü birliklerinin Dağlık Karabağ'da herhangi bir tarafın güçlerince kuşatıldığı iddiaları gerçeğe aykırı. Dağlık Karabağ'daki tüm Rus barış gücü birlikleri hem gözlem noktalarında, hem de ateşkesi gözetlerken görevlerini olağan bir şekilde yerine getiriyor" denildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İsrail güçleri Filistin mülteci kamplara baskın düzenledi: 8 yaralı
İsrail güçleri Filistin mülteci kamplara baskın düzenledi: 8 yaralı
- Hatay'da güvenlik güçlerinden maske denetimi
- Hatay'da güvenlik güçlerinden maske denetimi
Çocuklarını sattığı iddialarını yalanlayan anne Emine Çaylı'dan kan donduran sözler- 'Derya Ulupınar 'beni de çocuğu da unut' dedi, D...
Çocuklarını sattığı iddialarını yalanlayan anne Emine Çaylı'dan kan donduran sözler- "Derya Ulupınar 'beni de çocuğu da unut' dedi, D...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Gülben Ergen Serdar Ortaç Hakan Taşıyan
Spor Neymar Erol Bulut Çağdaş Atan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Milli Çocuk Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya Barış Gücü Birlikleri'nin kuşatıldı iddiasına yalanlama | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 09:56:54. #1.14#
title