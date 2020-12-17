Rusya Barış Gücü Birlikleri'nin kuşatıldı iddiasına yalanlama

Rus Barış Gücü Birlikleri'nin, Dağlık Karabağ'da kuşatıldığı ile ilgili haberlere Rusya tarafından yalanlama geldi.

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan Ateşkes Anlaşması kapsamında Dağlık Karabağ'da görev yapan Rus Barış Gücü askerlerinin Azerbaycan ordusu tarafından kuşatıldığı ile ilgili iddialar ortalığı karıştırdı. Ermenistan medyası ve Rus basını tarafından ortaya atılan iddialar sosyal medyada da geniş yankı uyandırınca Rusya Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yalanlama geldi. İddialar üzerine yapılan açıklamada, "Rus barış gücü birliklerinin Dağlık Karabağ'da herhangi bir tarafın güçlerince kuşatıldığı iddiaları gerçeğe aykırı. Dağlık Karabağ'daki tüm Rus barış gücü birlikleri hem gözlem noktalarında, hem de ateşkesi gözetlerken görevlerini olağan bir şekilde yerine getiriyor" denildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı