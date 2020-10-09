Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ın Moskova'daki daveti kabul ettiğini duyurdu
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Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ın Moskova'daki daveti kabul ettiğini duyurdu

09.10.2020 11:07 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:10
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ın Moskova'daki daveti kabul ettiğini duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Dağlık Karabağ konusunda Moskova'da yapılacak istişarelere katılacağını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Dağlık Karabağ konusunda Moskova'da yapılacak istişarelere katılacağını duyurdu.

Zaharova, gazetecilere yaptığı açıklamada, üçlü istişarelerin bugün dışişleri bakanları seviyesinde yapılacağını kaydederek, "Bakü ve Erivan, Moskova'daki istişarelere katılacağını doğruladı. Aktif olarak hazırlıklar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili olarak Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı ara buluculuğunda 9 Ekim'de istişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya davet etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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