Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ üçlü çalışma grubu toplantısı yapıldı
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Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ üçlü çalışma grubu toplantısı yapıldı

31.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:02
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ üçlü çalışma grubu toplantısı yapıldı

Dağlık Karabağ ile ilgili Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında oluşturulan üçlü çalışma grubu ilk toplantısını Moskova'da gerçekleştirdi.

Dağlık Karabağ ile ilgili Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında oluşturulan üçlü çalışma grubu ilk toplantısını Moskova'da gerçekleştirdi.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Rus, Azerbaycanlı ve Ermeni başbakan yardımcılarının katıldığı toplantıda, Dağlık Karabağ'daki ulaşım ağlarının açılmasına yönelik konuların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Taraflar, bölgedeki ulaşım ağları konusunda uzman alt gruplar oluşturmaya karar verdi. Taraflar, uzman alt gruplarının oluşumunu 2 Şubat'a kadar tamamlamayı ve ilk toplantılarını 5 Şubat'a kadar yapmayı kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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