Rusya, Azerbaycan'ın Rus helikopterinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasını "olumlu" karşıladı
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Rusya, Azerbaycan'ın Rus helikopterinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasını "olumlu" karşıladı

10.11.2020 01:25 | Son Güncelleme: 10.11.2020 01:29
Rusya, Azerbaycan'ın Rus helikopterinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasını

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Rus helikopterini yanlışlıkla düşürdüğünü kabul etmesinin "olumlu" bulunduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Rus helikopterini yanlışlıkla düşürdüğünü kabul etmesinin "olumlu" bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nahçıvan yakınlarındaki Ermenistan-Azerbaycan sınırında Rusya'ya ait Mi-24 helikopterin vurulduğu hatırlatıldı.

Azerbaycan'ın Rus askeri helikopterini düşürmesine ilişkin itirafının "olumlu" karşılandığı kaydedilen açıklamada, "Azerbaycan tarafı, olayın acilen soruşturulacağını ve faillerin cezalandırılacağını garanti etti." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenistan'da Rus askeri helikopterinin roketatar ile düşürüldüğünü bildirmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da helikopterin karanlıkta ve alçak uçuş yapması nedeniyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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