Rusya: Azerbaycan ile Ermenistan dışişleri bakanları Moskova'da görüşecek

Azerbaycan ile Ermenistan dışişleri bakanlarının Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geleceği duyuruldu.

Azerbaycan ile Ermenistan dışişleri bakanlarının Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geleceği duyuruldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bakü ve Erivan, Moskova'daki müzakerelere katılacaklarını doğruladı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı