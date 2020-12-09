Rusya, Azerbaycan'dan domates ve elma alımını yasakladı
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Rusya, Azerbaycan'dan domates ve elma alımını yasakladı

09.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:25
Rusya, Azerbaycan'dan domates ve elma alımını yasakladı

Rusya tarafından yapılan açıklamada Azerbaycan'dan domates ve elma alımının yasaklandığı duyuruldu.

Rusya tarafından yapılan açıklamada Azerbaycan'dan domates ve elma alımının yasaklandığı duyuruldu.

Rusya Hayvan ve Bitki Karantina Servisi (Rosselkhoznadzor) tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'dan ithal edilen domates ve elmanın ülkeye girişinin yasaklandığı belirtildi. Domates güvesi ve doğu meyve güvesi isimli haşerelerin ithal edilen domates ve elmaların sevkitayı sırasında tespit edildiği ifade edilerek buna karşı önceden alınan kararlar hatırlatıldı. Azerbaycan Cumhuriyeti Gıda Güvenliği Ajansı'nın, Avrasya Ekonomik Birliği'nin tarım ürünleri ithalat ve ihracat standartlarına göre defalarca uyarıldığı aktarılarak, "Bu bağlamda bitki sağlığı ve ülkede zararlıların yayılmasını önlemek amacıyla Rosselkhoznadzor, 10 Aralık tarihinden itibaren Azerbaycan'dan domates ve elma ithalatını durdurma kararı almıştır" denildi.

Öte yandan Azerbaycan, Rusya'ya tarım ürünleri ihracatından yılda 200 ile 300 milyon dolar gelir elde ettiklerini açıklamıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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