Rusya, Avusturya'ya karşılık olarak Avusturyalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
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Rusya, Avusturya'ya karşılık olarak Avusturyalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almasının ardından Avusturyalı bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Rusya, Avusturya'ya karşılık olarak Avusturyalı diplomatı
24.08.2020 16:39 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:39

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almasının ardından Avusturyalı bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avusturya'nın, bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığı anımsatıldı.

Avusturya'nın Moskova Büyükelçisi Johannes Eigner'in bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyükelçi'ye, Avusturya'nın aldığı temelsiz karar nedeniyle protesto notası verildi. Mütekabiliyet gereği, Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomat, istenmeyen kişi ilan edildi." ifadesi kullanıldı.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, "ekonomi alanında casusluk yaptığı" gerekçesiyle bir Rus diplomatın 1 Eylül'e kadar ülkeyi terk etmesini istemişti.

Kaynak: AA

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