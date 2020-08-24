Rusya, Avusturya'ya karşılık olarak Avusturyalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almasının ardından Avusturyalı bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almasının ardından Avusturyalı bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avusturya'nın, bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığı anımsatıldı. Avusturya'nın Moskova Büyükelçisi Johannes Eigner'in bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyükelçi'ye, Avusturya'nın aldığı temelsiz karar nedeniyle protesto notası verildi. Mütekabiliyet gereği, Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomat, istenmeyen kişi ilan edildi." ifadesi kullanıldı. Avusturya Dışişleri Bakanlığı, "ekonomi alanında casusluk yaptığı" gerekçesiyle bir Rus diplomatın 1 Eylül'e kadar ülkeyi terk etmesini istemişti. Kaynak: AA