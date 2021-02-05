Rusya Avrupalı 3 diplomatı Navalnıy'a destek protestolarına katıldığı gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a destek için yapılan yasa dışı protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Almanya, Polonya ve İsveç büyükelçiliklerinden 3 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a destek için yapılan yasa dışı protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Almanya, Polonya ve İsveç büyükelçiliklerinden 3 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 3 ülkenin büyükelçilerinin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

St. Petersburg'da Polonya ve İsveç büyükelçiliklerinden, Moskova'da ise Almanya Büyükelçiliğinden diplomatların 23 Ocak'ta yapılan yasa dışı gösterilere katıldığının tespit edilmesiyle ilgili, bu ülkelere protesto verildiği kaydedilen açıklamada, büyükelçilik çalışanlarının bu eylemlerinin diplomatik statüye uygun olmadığı ve kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, 3 diplomatın yasa dışı eylemlere katılarak 1961 tarihli diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'ne aykırı hareket ettiği gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildiği aktarıldı.

22 Ağustos 2020'de zehirlendiği iddiasıyla Berlin'e götürülen ve burada tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta ülkeye giriş yaparken Moskova'da havaalanında tutuklanarak hapse konulan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a destek amacıyla 23 ve 31 Ocak'ta ülke çapında izinsiz protestolar düzenlenmişti. Gösterilerde Navalnıy yanlısı binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura