Rusya Avrupa'yı bölmek için Türkiye'yi kullanıyor mu?

Rusya Avrupa'yı bölmek için Türkiye'yi kullanıyor mu?

Rusya'nın Brexit referandumuna müdahale ettiği iddialarının yer aldığı rapor sonrası, "Moskova Avrupa'nın işlerine karışıyor" tartışmaları alevlendi. Raporu yorumlayan uzmanlar Rusya'nın Türkiye üzerinden Avrupa'yı böldüğü yorumunu yapıyor.

09.11.2019 19:29 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:29
Rusya Avrupa'yı bölmek için Türkiye'yi kullanıyor mu?

'nın Brexit referandumuna müdahale ettiği iddialarının yer aldığı rapor sonrası, " 'nın işlerine karışıyor" tartışmaları alevlendi.


İngiliz parlamentosunun İstihbarat ve Güvenlik Komisyonu'nun hazırladığı raporu yorumlayan uzmanlar Rusya'nın üzerinden Avrupa'yı bölmeye çalıştığı yorumunu yapıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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