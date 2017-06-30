Rusya Avrupa Konseyi Ödemesini Askıya Aldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Avrupa Konseyi'ne 2017'de yapması gereken ödemenin askıya alındığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Lavrov, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile telefonda görüştü.



Lavrov görüşmede, Rusya'nın Avrupa Konseyi'ne 2017'de yapması gereken ödemeyi, Rusya heyetinin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisindeki (AKPM) tüm haklarının koşulsuz bir şekilde geri verilene kadar askıya alındığını belirtti.



AKPM, Kırım'ı ilhakının ardından Rus heyetinin oy verme ve bazı temsil haklarını elinden almıştı. Rusya daha önce de AKPM'ye ödeme yapılmayacağını açıklamıştı.



Moskova yönetimi, bugün AB'nin, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle Rusya'nın belirli sektörlerine yönelik uyguladığı yaptırımları uzatma kararının ardından, Avrupa'ya "karşı yaptırımları", 31 Aralık 2018'e kadar uzatmıştı.