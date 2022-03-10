Rusya, Avrupa Konseyi'nde yer almayacağını duyurdu - Haberler

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Rusya, Avrupa Konseyi'nde yer almayacağını duyurdu

AA - Ali Cura - Güncel
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Rusya, Avrupa Konseyi'nde yer almayacağını duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nde bundan sonra yer almayacağını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nde bundan sonra yer almayacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'ya düşmanca davranan Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerinin "Avrupa Konseyi'nin çizgisini ve Avrupa'da ortak insani hukuk alanını ihlal etmeye devam ettiği" ifade edildi.

Rusya'nın Avrupa Konseyi'ne katılmayacağının belirtildiği açıklamada "Rusya, örgütün Batı üstünlüğü ve narsisizm platformuna dönüşmesinde yer almayacak." ifadeleri kullanıldı.

AA / Ali Cura - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Rusya, Güncel, Haberler

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