Rusya, Astana Görüşmelerinin Hedefe Ulaşmadığı Görüşünde
Rusya Devlet Başkanı'nın Suriye Barış süreci özel temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Astana'daki Suriye görüşmelerinin ana hedefine ulaşmadığını, herhangi bir belgenin imzalanmadığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı'nın Suriye Barış süreci özel temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Astana'daki Suriye görüşmelerinin ana hedefine ulaşmadığını, herhangi bir belgenin imzalanmadığını belirtti.
Rus haber ajansı İzvestiya'da yer alan haberde Lavrentyev, "Güvenli bölgelerin oluşturulmasını ve çeşitli mekanizmaların kurulmasını kapsayan birçok belgenin imzalanması gerekiyor. Suriye'ye ilişkin toplamda 7 belge üzerinde çalışmalar yapılıyor" dedi. - Moskova