Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyet, Dışişleri Bakanlığı'na geldi
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Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyet, Dışişleri Bakanlığı'na geldi

Dışişleri Bakanlığı binası Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyetin araçlarının bakanlığa girişi ANKARA - Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyet, İdlib'deki duruma ilişkin görüşmelerde bulunmak için Dışişleri Bakanlığı'na geldi.

10.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:37
Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyet, Dışişleri Bakanlığı'na geldi

Dışişleri Bakanlığı binası

askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyetin araçlarının bakanlığa girişi ANKARA - Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyet, 'deki duruma ilişkin görüşmelerde bulunmak için Dışişleri Bakanlığı'na geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyet, Dışişleri Bakanlığı'na geldi
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