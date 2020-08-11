Rusya aşıyı buldu mu? Rusya Devlet Başkanı Putin'in korona açıklaması! Koronavirüs aşısı konusunda dünya teyakkuza geçerken, sevindirici haber Rusya'dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, covid-19 aşısını tescillediklerini bildirdi. Putin, kızı üzerinde aşılama yapıldığını söyleyerek, geliştirilen aşının tüm aşamalardan geçtiğini de ekledi. Peki, Rusya korona aşısını buldu mu?

Putin, kızına geliştirilen koronavirüs aşısının uygulandığını belirtti. Yaşananların ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklamada bulunarak, aşıların tüm deney ve test fazlarından geçmesi gerektiğini yineledi. Konuyla alakalı olrak Rusya ile görüştüklerini de duyurdu. Koronavirüs aşısında son durum ne?

RUSYA AŞIYI BULDU MU?

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nin üzerinde çalıştığı covid-19 aşısının ağustosta 'koşullu olarak' tescil edileceği çok öncesinden açıklanmış üstelik 1.600 kişi ile son klinik denemelerinin yapılacağı söylenmişti. Beklendiği gibi Putin, Rusya'nın koronavirüs aşısının tüm aşamaları geçtiğini ve tescillendiğini ifade etti. Daha önceki açıklamada, aşının başarılı olması halinde ekim ayında üretime geçilebileceğine yer verilmiş.

PUTİN'İN KORONAVİRÜS AŞI AÇIKLAMASI

Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını tescil etti. Putin konuyla alakalı; ''En yakın zamanda aşının seri üretimine başlanacağını umuyorum. Benim kızım da Covid-19 aşısı oldu. İkinci iğneden, aşılamadan sonra ateşi yine biraz yükseldi, daha sonra her şey ortadan kayboldu. Kendisini iyi hissediyor ve antikor yüksek düzeyde. Yine de aşının oldukça etkili olduğunu, kararlı bir bağışıklık oluşturduğunu biliyorum. Tekrarlıyorum: Aşı gerekli tüm denemelerden geçti" dedi.